서귀포 해경, 차귀도 해상에서 파나마 국적 상선 응급환자 ‘긴급이송’

[아시아경제 호남취재본부(제주) 황정필 기자] 제주 차귀도 남서쪽 약 80km 해상을 지나던 파나마 국적의 상선 A호(23,322t)에서 응급환자가 발생해 서귀포해양경찰에 의해 긴급 이송됐다.

22일 서귀포해양경찰서에 따르면 상선 A호는 지난 21일 오후 5시 17분경 중국인 선원 B씨(33세)가 기관실 작업 중 날카로운 구조물에 머리를 부딪치면서 부상을 당했다고 해경에 구조요청을 했다.

서귀포해경은 즉시 경비함정을 급파, 오후 8시 20분경 응급환자 선원 B씨를 경비함정으로 옮겨 응급조치를 받으며 긴급이송했다. B씨는 밤 10시 45분경 화순항에 대기 중이던 119에 인계됐다.

응급환자 선원 B씨는 이송 당시 의식은 있으나, 머리에 출혈이 있고, 어지럼증을 호소한 것으로 알려졌다.

