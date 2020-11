스타벅스 샌드위치도 새벽배송으로…SSG닷컴, 스타벅스 온라인숍 연다

[아시아경제 이승진 기자] 새벽배송으로 스타벅스 샌드위치와 주스를 주문해 아침식사를 할 수 있게 됐다.

SSG닷컴은 오는 25일부터 ‘스타벅스’ 온라인숍을 연다. 일반 병 음료나 상품 쿠폰은 판매된 바 있지만, 스타벅스가 직접 공급하는 상품 판매는 이번이 최초다.

SSG닷컴은 25일 오후 3시 이후부터 사이트내 ‘스타벅스 탭’을 별도로 만들어 인기 푸드 메뉴 및 MD 80여종을 판매할 예정이다. 여기에 다음달 2일 론칭 예정인 크리스마스 2차 시즌 MD 상품 20여종도 추가된다.

이번에 판매되는 스타벅스 푸드 상품은 샌드위치와 주스, 밀 박스, 베이커리 등 총 45종이다. 이 상품은 SSG닷컴 온라인스토어 네오(NE.O)를 통한 새벽배송으로 주문할 수 있다. ‘B.E.L.T 샌드위치’, ‘딸기주스 190㎖’, ‘로스트 치킨 샐러드 밀박스’, ‘고소한 치즈 베이글’ 등 인기 메뉴를 판매한다.

식품 외에도 텀블러, 콜드컵, 머그컵 등 매장에서 꾸준히 인기를 끄는 스타벅스 MD 상품 30여종도 입점한다. ‘에치드 텀블러’, ‘블랙 사이렌 콜드컵’, ‘그린 사이렌 클래식 머그’ 등이 대표상품이다. SSG닷컴에서 텀블러를 구매해도 오프라인 매장과 동일하게 ‘무료 음료 쿠폰’을 모바일로 증정한다. 식품과 달리 일반 택배로 발송되며 ‘선물하기’ 서비스로도 이용할 수 있다.

이어 26일 오전 10시부터는 SSG닷컴에서만 구매할 수 있는 단독 상품을 선보일 예정이다. ‘티라미수’, ‘번트치즈’ 등 홀케이크와 ‘사이렌 쿨링백’을 함께 구성한 기획 상품 1만개와 ‘그린 스토조 실리콘콜드컵’ 5000개를 한정 판매한다.

이 밖에 매장에서 사용할 수 있는 모바일 상품권 ‘쓱페이콘’ 100여종도 모았다. 받는 사람의 휴대폰 번호만 입력하면 손쉽게 선물할 수 있다. 특히 스타벅스 앱에 등록해 사용 가능한 e카드 금액권 구매시구매 금액의 2%를 SSG머니로 돌려주는 혜택을 제공한다.

SSG닷컴은 스타벅스 온라인샵 오픈을 기념해 특별이벤트도 실시한다. 25일부터 다음달 9일까지 2주간 SSG닷컴에서 구매한 스타벅스 상품 사진을 인스타그램에 ‘#스타벅스를쓱’, ‘#스타벅스’, ‘#SSG닷컴’, ‘본인 SSG닷컴 ID’ 해시태그와 함께 업로드하면 추첨을 통해 ‘2021년 스타벅스 플래너’를 제공한다.

또한 새벽배송 첫 구매 고객을 대상으로 스타벅스 푸드 대표 상품을 포함해 2만원 이상 구매 시 SSG머니 2만원을 페이백하는 행사도 실시한다.

이종훈 SSG닷컴 마케팅 담당은 “지역 맛집, 유명 프랜차이즈, 평소에 접하기 어려운 상품 등 고객 선호도가 높은 컨텐츠를 지속적으로 선보여 차별화된 새벽배송 서비스를 지속해서 알려나가겠다”고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr