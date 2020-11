[아시아경제 박종일 기자] 양천구 신월3동 주민협의체 임원들이 20일 오후 서울삼일교회 인근 골목길에서 노후 골목길에 벽화를 그렸다.

이번 벽화그리기 사업은 전문 업체가 밑그림을 그린 후 마을 주민들이 함께 벽화 도색을 하는 주민참여형 골목길 재생사업이다.

주민참여예산 제안자와 신월3동주민센터 의견을 수렴, 노후주택 골목길 3곳을 선정, 녹지가 부족한 주변 환경을 고려한 디자인으로 지역 내 주거 환경을 개선했다.

