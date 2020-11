법무부, 강원북부교도소 개청… 추 장관 "인권 중심의 공정사회 노력"

[아시아경제 배경환 기자] 강원도 속초에 마련된 강원북부교도소가 20일 개청식을 갖고 운영에 들어갔다.

그동안 강원북부지역은 강릉교도소 개청 후 50년간 교정시설 신축이 없어 속초경찰서 구금시설에 일부 미결수용자를 임시수용했다. 하지만 일반 교정시설에 수용된 미결수용자에 비해 숙식, 운동, 접견, 위생 관리 등에 제한을 받아 인권 침해 논란이 제기돼 왔다.

하지만 이번 강원북부교도소 개청으로 체계적이고 안정적인 수용 관리가 가능해졌다. 특히 속초지청 구속 피의자와 춘천지방법원 속초지원 제1심 구속 피고인, 비교적 형기가 짧은 수형자를 수용하는 완화경비시설로 역할이 기대된다.

특히 법무부는 교정시설의 거부감을 최소화하고 주변 환경과의 조화를 위해 시설 외관을 저층 분산형 구조로 설계했다. 또한 지열 시스템을 사용하는 등 친환경 시설로 지었다. 체육관과 테니스장 등 체육시설은 지역주민에게 개방하기로 했다.

이날 개청식에 참석한 추미애 법무부 장관은 "강원북부교도소가 성공적으로 신축될 수 있도록 열린 마음으로 받아준 속초시민들께 감사의 말씀을 전한다"며 "국민이 존중 받는 편안한 나라, 인권과 민생 중심의 공정사회를 위해 노력하겠다"고 밝혔다.

