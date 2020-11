현대엔지니어링, '5억걸음' 모아 쪽방촌 물품지원

[아시아경제 김유리 기자] 현대엔지니어링과 협력사협의회가 어려운 이웃의 따뜻한 겨울나기에 동참했다.

현대엔지니어링은 19일 돈의동, 창신동, 남대문, 서울역, 영등포 등 서울 5개 지역 쪽방촌에 방한의류 1140벌, 전기매트 212개, 잡곡쌀 5t을 협력사와 함께 기부했다고 20일 밝혔다.

서울시립 돈의동쪽방상담소에서 진행된 전달식에는 허승현 현대엔지니어링 구매본부장, 임승재 전략기획사업부장, 김석회 현대엔지니어링협력사협의회장(보림토건 대표), 강재신 서울시 자활지원과장, 최영민 돈의동쪽방상담소장 등 관계자들이 참석했다.

이번 혹한기 물품기증은 현대엔지니어링이 지난 달 진행한 '설레는 발걸음 2' 캠페인을 통한 걸음 기부의 결과다. 현대엔지니어링 임직원과 일반인 등 8900여명이 5억여걸음을 기부, 목표였던 3억걸음을 초과 달성했다.

한편 이날 현대엔지니어링 구매본부 임직원들과 협력사협의회 관계자들은 종로종합사회복지관을 방문해 김치와 쌀을 전달하고, 아동보육시설 선덕원을 방문해 청소기, 냉동고, 건조기 등 아동들의 생활에 도움이 되는 가전제품들을 전달했다.

현대엔지니어링 관계자는 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태 속에서도 변함없이 어려운 이웃에게 도움을 제공할 수 있도록 방안을 마련해 추진하고 있다"며 "협력사 협의회와도 꾸준히 합동 사회공헌활동을 진행할 것"이라고 말했다.

