TV조선 손잡은 웨이브, 무삭제판 '복수해라' OTT 독점공개

[아시아경제 조슬기나 기자] 국내 온라인 동영상 서비스(OTT) 대표 기업인 웨이브(wavve)가 21일 TV조선과의 첫 협업 콘텐츠인 오리지널 드라마 '복수해라'를 독점 공개한다. 본방송에서는 볼 수 없었던 파격적인 장면까지 포함된 무삭제 버전이다.

20일 웨이브에 따르면 김사랑, 윤현민 주연의 드라마 '복수해라'는 21일 밤 9시 본방송 시작과 동시에 웨이브에서 시청 가능하다. OTT 독점으로 무삭제 버전이 전편 공개된다.

'복수해라'는 유명 방송인의 아내이자 프리랜서 방송인, 인플루언서, 작가로 화려한 삶을 살지만 거짓 스캔들에 휘말려 하루 아침에 나락으로 떨어진 주인공 강해라가 복수를 위해 권력에 맞서는 '미스터리 통쾌 복수극'이다.

5년만에 안방극장에 복귀하는 김사랑이 주인공 강해라 역을 맡았다. 김사랑은 승률 100%의 냉혈 변호사 차민준 역을 맡은 윤현민과 함께 누명을 벗고 세상을 향한 통쾌한 복수를 선보인다.

또한 FB그룹 후계자 김태온역의 유선, 아버지가 운영하던 흥신소를물려 받은 구은혜역의 윤소이, FB그룹 총수 김상구역의 정만식 등 화려한 라인업의 배우들이 개성 있는 캐릭터를 연기한다.

웨이브는 올해 ‘꼰대인턴’을 시작으로 아이돌 리얼리티 예능, 종편드라마 등 다양한 분야의 오리지널 콘텐츠를 지속적으로 공개하고 있다. 오는 12월에는 조여정, 고준 주연 '바람피면 죽는다'를 오리지널 콘텐츠로 선보일 예정이다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr