[e공시 눈에 띄네]코스피-19일

◆ 이마트=계열회사 신세계조선호텔에 1800억 규모 출자 결정

◆ 태영건설=제이제이강릉리조트로부터 2102억 규모 공사 수주

◆ 카카오=1676억 규모 카카오뱅크 지분 취득 결정

◆ 기업은행=2242억 규모 자기주식취득 결정

◆ 미래산업=50억 규모 아이오케이컴퍼니 전환사채권 취득

◆ 한화생명=전속 영업조작 설립 추진 보도 관련 "검토 중에 있으나 구체적으로 결정된 사항 없다"고 답변

