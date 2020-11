LG전자, 공기청정 휘센 상업용 스탠드 에어컨 선봬

[아시아경제 이동우 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 88,200 전일대비 900 등락률 -1.01% 거래량 324,208 전일가 89,100 2020.11.20 10:26 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, 이시간 주가 0.0%.... 최근 5일 기관 38만 4451주 순매도LG전자, 최근 5일 기관 50만 2000주 순매도... 주가 8만 9100원(+0.34%)LG 퓨리케어 듀얼 정수기, 우수디자인 최고상 '대통령상' 영예 close 는 20일 공기청정 기능을 갖춰 사계절 내내 사용할 수 있는 휘센 상업용 스탠드 에어컨을 출시했다고 밝혔다.

LG전자는 휘센 상업용 스탠드 에어컨 중 처음으로 공기청정 기능을 탑재했다고 강조했다. 냉방면적과 난방면적은 각각 131.8㎡, 100㎡다. 공기청정 면적(181㎡)은 한국공기청정협회로부터 CAC인증 받았다. 40평대 사무실이나 병원 등에 이 제품 하나만 설치해도 사계절 내내 냉난방은 물론 공기청정이 가능하다.

이 제품은 1차로 먼지를 걸러주는 프리필터, 0.3마이크로미터 크기의 미세먼지를 필터에 모으면서 걸러주는 극초미세먼지필터, 냄새를 줄여주는 광촉매탈취필터 등이 공기를 관리해준다.

광촉매탈취필터는 6개월에 한 번씩 햇볕이나 형광등 불빛으로 건조시키고 극초미세먼지필터와 프리필터는 각각 6개월, 2주에 한 번씩 물로 세척하면 재사용이 가능하다. 고객은 필터를 편리하게 관리하면서 교체비용도 아낄 수 있다.

레이저 먼지센서는 기존 휘센 상업용 시스템에어컨에 있는 LED 먼지센서보다 공기중에 있는 먼지량을 더 정확하게 감지한다.

사용 편의성도 강화했다. 제품 외관에 있는 디스플레이는 온도, 풍량, 운전상태는 물론 공기질 상태까지 보여준다. 또 고객들은 제품에 무선인터넷(Wi-Fi)을 연결하면 리모컨 없이도 스마트폰이나 태블릿에 있는 LG 씽큐 앱을 사용해 원격으로 에어컨을 제어할 수 있다.

신제품 가격은 출하가 기준 390만원이다.

이감규 LG전자 H&A사업본부 에어솔루션사업부장(부사장)은 "건강과 위생에 대한 고객들의 관심이 높아지는 가운데 냉난방 성능은 물론 강력한 공기청정 기능, 편리한 사용성 등을 갖춘 신제품을 앞세워 상업용 스탠드 에어컨 시장을 선도하겠다"고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr