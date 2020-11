[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 19일 오전 영등포구청 본관 로비에서 2021년 희망온돌 따뜻한 겨울나기 모금사업의 시작을 알리는 선포식에 참석했다.

선포식에는 영등포구의회 고기판 의장, 서울사회복지공동모금회 김용희 사무처장을 비롯한 지역 내 사회복지기관장 및 임직원, 파라텍, 유플러스아이티 사회공헌 기업 관계자 등이 참석해 자리를 빛냈다.

‘희망온돌 따뜻한 겨울나기 사업’은 IMF 외환위기 이후 저소득층 지원활동으로 시작되어 현재까지 이어지고 있는 민·관공동협력 모금사업이다.

채 구청장은 "코로나19로 모두가 힘든 시기에도 나눔의 손길과 기부활동 이어주시는 모든 분들께 진심으로 감사드리며, 추운 겨울나기를 걱정하는 구민들이 없도록 따스한 영등포 만드는 데 최선을 다하겠다"고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr