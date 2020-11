국일제지, ‘2020 대한민국방위산업전’ 참가

[아시아경제 구은모 기자] 특수지 전문기업 국일제지 국일제지 078130 | 코스닥 증권정보 현재가 4,860 전일대비 30 등락률 +0.62% 거래량 850,005 전일가 4,830 2020.11.18 14:57 장중(20분지연) 관련기사 국일그래핀 “그래핀 사업 순차적 진행중” 이산화탄소로 수소, 전기를 생산한다! 시기 적절이번엔 가스공사! 수소, LNG 복합충전소 모델 고속도로 설치!! close 가 국내 최대 규모의 방산전시회인 ‘2020 대한민국방위산업전(DX Korea 2020)’에 참가한다고 18일 밝혔다. 전시회는 오는 18일부터 20일까지 3일간 일산 킨텍스에서 개최된다

국일제지는 이번 전시회에서 특수지인 ‘보안용지’를 선보인다. 보안용지란 특정 방식 센서에만 반응하는 물질을 용지 내에 삽입함으로써 센서가 장착된 게이트 등을 통과할 때 신호를 주어 문서 유출 방지 및 원본의 변형, 위조 등을 방지하기 위해 고안된 특수 기술로 처리된 특수지다.

회사 관계자는 “국일제지는 2018년에도 대한민국방위산업전에 참여한 적 있다”며 “이전보다 품질 향상된 3세대 보안용지와 더불어 보안프린터, 보안게이트 등 보안솔루션도 공개한다”고 말했다. 그는 "이번에 출시한 보안용지는 방위산업체 및 군관계자들이 많은 관심을 보이고 있다”며 “보안용지 시장에 대한 관심과 수요가 증가하고 있어 지속적으로 제품군을 개발하고 상용화할 계획”이라고 밝혔다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr