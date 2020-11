현대건설, '힐스테이트 포항' 11월 분양 예정

[아시아경제 김유리 기자] 현대건설 현대건설 000720 | 코스피 증권정보 현재가 34,050 전일대비 150 등락률 -0.44% 거래량 776,545 전일가 34,200 2020.11.18 11:26 장중(20분지연) 관련기사 현대건설, 카타르서 5889억 규모 루사일플라자타워 공사 수주현대건설, 전 현장 '재해 예측 AI' 도입…"선제적 안전관리""기술혁신으로 4차산업 선도할 것" 현대건설, 스마트건설기술 시연회 개최 close 은 11월 경북 포항시 남구 오천읍 원리 1566, 1566-1에서 '힐스테이트 포항'을 분양할 예정이라고 18일 밝혔다.

힐스테이트 포항은 지하 2층~지상 17층, 20개동 규모로 들어선다. 59~84㎡(전용면적), 6개 타입, 총 1717가구로 구성된다. 이 중 일반분양은 817가구다. 59㎡ 402가구(일반공급 159가구), 74㎡A 584가구(324가구), 74㎡A1 80가구(27가구), 74㎡B 84가구(69가구), 84㎡A 482가구(209가구), 84㎡B 85가구(29가구)다.

힐스테이트 포항은 포항지역에서 3년 만에 신규 분양되는 대규모 브랜드 단지다. 최근 남구에서 분양한 아파트 중 가장 규모가 큰 대단지 아파트로 조성된다.

단지는 원동지구에 위치한다. 원동지구는 포항시 남구에서 가장 많은 인구가 사는 오천읍의 대표적인 주거단지다. 원동지구와 문덕지구가 하나의 생활권으로 조성되고 있으며 대형마트, 영화관을 비롯한 다양한 생활편의시설이 들어서 있어 지역민들의 주거 선호도가 높다.

단지 인근으로 이마트, 메가박스 등이 있다. 원동지구 중심상업시설과 이어지는 원동로도 가깝다. 인덕초, 포은중, 오천고 등 초· 중·고까지 도보로 통학이 가능하다. 포스코 포항제철소와 현대제철 포항공장까지 차량으로 10분 가량 소요된다. 포항 철강산업단지, 포항 일반산업단지 등 대규모 산업단지도 가까운 편이다.

단지 내 피트니스센터, 스크린골프시설을 갖춘 실내골프연습장, H 아이숲(실내 어린이놀이터) 등이 조성된다. 전체의 90%가 판상형 구조로 설계됐다.

경북 포항시는 현재 비규제지역이다. 유주택자도 청약이 가능하며 전매제한이 없어 당첨자 발표 직후부터 전매가 가능하다. 분양 관계자는 "계약금 분납제를 적용해 1차 계약금을 1000만원 정액제로 진행한다"며 "중도금 무이자 대출도 가능하다"고 설명했다.

견본주택은 경북 포항시 북구 죽도동 618-11에서 이달 중 개관할 예정이다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr