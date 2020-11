숭실대학교, 순국선열의 날 맞아 '독립의 반석' 제막식 개최

[아시아경제 이현주 기자] 숭실대학교는 숭실 출신 독립유공자 88인을 기념하기 위해 현충시설 '독립의 반석' 추모비 제막식을 20일 오후 2시 유튜브로 생중계 한다고 17일 밝혔다.

숭실대는 1897년 개교 이래 민족의 자주적 근대화와 독립에 앞장서왔다. 을사늑약 반대에 힘쓰고 신민회 및 조선국민회 활동 등을 전개하면서 국권 회복을 목적으로 독립군 기지 건설을 주력하기도 했다. 105인 사건, 조선국민회, 광복회의 핵심 구성원으로 활동하며 1920년 이후 대한민국임시정부 활동, 광주학생운동 등에 적극 참여하기도 했다. 3·1운동에 적극 참여한 인원은 현재까지 114명으로 파악됐으며 1930년 1월 전개된 평양학생만세운동으로 검거된 학생 173명 중 107명이 숭실 출신이었다.

일제의 폭압적인 신사참배에 맞서 1938년 자진 폐교했던 숭실대는 독립을 위해 헌신한 숭실 출신 동문을 집중 조사하고 국가보훈처에 공적을 신청을 해 현재 총 88인이 공훈을 인정받아 독립유공자로 추서됐다. 이들의 희생정신과 애국혼을 기리고자 숭실의 독립운동가들이 추구했던 독립의 반석을 형상화하고, 추모벽에 88인의 독립유공자가 새겨진 ‘독립의 반석’은 국가보훈처의 후원을 받아 건립했다.

황준성 총장은 "우리는 지금 순국선열들께서 목숨을 바쳐 다시 찾아낸 조국에서 편안하게 살아가고 있다"며 "날마다 풍요롭게 누리는 우리 일상은 선열들의 생명과 맞바꾼 소중한 축복임을 결코 잊어서는 안 될 것"이라고 말했다.

