코로나가 앞당긴 비대면경제…보험사도 '디지털 전환' 속도(종합)

삼성생명, 모바일 청약 도입

한화생명, 디지털영업채널 라이프엠디 도입

교보생명, 디지털 기반 혁신 추진

[아시아경제 기하영 기자]신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 비대면경제가 활성화되면서 보험업계도 디지털 전환 추진에 속도를 내고 있다. 상품 가입은 물론 상담과 보험료 납부까지 스마트폰으로 간편하게 처리가 가능하다.

생보업계, 디지털 영업 채널 강화

17일 보험업계에 따르면 삼성생명이 이달 초 도입한 모바일 청약이 도입 직후부터 전체 청약의 10%이상를 차지하며 순항하고 있다. 모바일 청약은 컨설던트의 상품 설명 이후 고객이 보험 가입을 원할 경우 컨설던트를 다시 만날 필요없이 스마트폰을 통해 가입할 수 있는 방식이다. 삼성생명은 이 같은 디지털 청약 프로세스를 도입하면서 업계 최초로 보험계약 체결에 앞서 고객이 자신의 질병 이력 등을 사전 고지해야 하는 계약 전 알릴 의무 관련 절차도 자동화했다.

앞서 한화생명은 지난달 19일 모바일 애플리케이션(앱)을 기반으로 설계사 등록부터 청약까지 비대면으로 가능한 디지털 영업채널 '라이프엠디(LIFE MD)'를 선보였다. 라이프엠디는 설계사 자격시험 응시를 위한 모든 학습이 비대면으로 이뤄지고 위촉계약 역시 디지털 서명으로 가능하다. 활동을 시작한 이후에도 앱을 통해 상품 추천과 보장분석, 고객 관리를 지원하고 모바일로 청약까지 할 수 있다. 한화생명은 단기적으로는 라이프엠디 앱이 최적화되도록 힘쓰고 중장기적으로는 대규모 리크루팅을 통해 조직확대와 신계약 기여를 추진할 계획이다.

교보생명 역시 최고경영자(CEO)인 신창재 회장의 '디지털 트랜스포메이션'전략에 따라 디지털 기반의 상품, 서비스 혁신과 새로운 사업모델 구축을 추진하고 있다. 지난해 세계 최초로 보험 청약시 인공지능(AI) 언더라이터가 청약서를 분석해 자동 승인하는 AI 언더라이팅 시스템 '바로(BARO)'를 개발했다. 올해는 카카오엔터프라이즈와 손잡고 카카오의 AI 챗봇을 접목한 비대면 고객상담 시스템을 구축했다. 기존 퇴직연금, 대출 분야에 적용되던 챗봇 상담을 모든 고객을 위한 보험 업무 전체로 확대했다.

손보업계, 디지털 기반 보험서비스 속속 선보여

손해보험업계 역시 디지털 기술을 활용해 다양한 보험 서비스들을 선보이고 있다. 빅데이터와 AI기술을 적용한 보험사기예측 시스템을 개발하거나 디지털 기반의 청구 서비스 등을 제공하는 식이다. 생보사보다 비대면 채널를 통한 영업 역시 활발하다. 이미 자동차보험의 경우 비대면 채널의 원수보험료 비중이 2015년 30.7%에서 올 2분기 41.6%까지 상승했다.

올 들어서는 별도의 앱 설치없이 카카오톡 채팅을 기반으로 보험금을 청구하거나 비대면 영상전화 상담서비스를 선보이기도 했다. 또 캐롯손해보험이나 하나손해보험처럼 모바일 앱과 홈페이지 등 비대면으로 보험상품을 파는 디지털보험사들도 속속 등장하는 추세다.

업계 관계자는 "코로나19가 비대면 경제를 앞당기면서 보험업계도 영업뿐 아니라 경영 전반에 디지털전환이 확대하고 있다"며 "디지털에 기반한 비대면 보험서비스도 늘어나는 등 앞으로도 이같은 추세는 가속화될 것"이라고 말했다.

