담양군, (재)광주디자인진흥원과 교류협약 체결

[담양=아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 전남 담양군(군수 최형식)은 지난 16일 군청에서 (재)광주디자인진흥원과 공공디자인 및 산업디자인 등 디자인분야의 상호 발전을 위한 교류협약을 체결했다고 17일 밝혔다.

(재)광주디자인진흥원은 광주광역시 출연기관으로 광주디자인비엔날레 추진 등 디자인 연구개발과 디자인산업 진흥, 디자인 국제 교류 및 일자리 창출 등을 통해 디자인의 사업 경쟁력을 높이고 있는 공공기관이다.

이번 협약을 통해 양 기관은 디자인분야 관련사업 공동 참여, 디자인 진흥정책 및 지역 특화형 디자인 개발 공동 협력, 공공디자인 개선사업 협력 및 지원, 디자인 마인드 함양을 위한 교육 지원, 디자인 관련 행사 홍보 협조 등 다양한 디자인 업무를 공유할 계획이다.

최형식 군수는 “이번 협약을 통해 지역디자인 사업이 더욱 활성화 될 것으로 기대한다”며 “디자인 관련 행사 운영을 위한 공간 제공 등 양 기관의 디자인산업 발전을 위해 적극적으로 협력하겠다”고 말했다.

호남취재본부 김육봉 기자 bong2910@asiae.co.kr