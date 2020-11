[아시아경제 오주연 기자] 씨에스윈드 씨에스윈드 112610 | 코스피 증권정보 현재가 119,000 전일대비 1,500 등락률 +1.28% 거래량 151,121 전일가 117,500 2020.11.17 11:23 장중(20분지연) 관련기사 CIP·씨에스윈드·SOT, 부유식 해상풍력발전 개발 MOU 체결씨에스윈드, 주가 12만 8500원 (-1.53%)… 게시판 '북적'“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?” close 는 미국 Nordex USA, Inc.와 167억원 규모의 윈드타워 공급계약을 체결했다고 17일 공시했다. 이는 최근 매출액 대비 2.1%에 해당한다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr