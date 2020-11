속보[아시아경제 임주형 기자] 앨버트 불라 미국 제약사 화이자의 최고경영자(CEO)가 경쟁사인 모더나의 코로나19 백신이 94.5%의 효능을 보였다는 소식에 "축하한다"고 전했다.

16일(현지시간) 불라 CEO는 "모더나의 코로나19 백신 개발 프로그램에서 좋은 소식이 나와 감격스럽다"고 말했다.

이어 "우리는 무서운 질병을 물리치려는 목표를 공유하고 있고, 오늘 우리는 모더나의 모든 사람들을 축하하며 그들의 고무적인 결과의 기쁨을 함께 나누고 있다"고 덧붙였다.

