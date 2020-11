[클릭 e종목]“신세계, 업황 개선 따른 실적 회복 기대”

[아시아경제 구은모 기자] DB금융투자는 신세계에 대해 업황 개선에 따라 실적 회복이 기대된다고 분석했다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했고, 목표주가는 기존 28만1000원에서 29만원으로 상향 조정했다.

신세계는 올해 3분기 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산에 따른 8~9월 매출 타격으로 개별 기준 신세계 백화점의 매출액은 지난해 같은 기간보다 5.5% 감소했고, 영업이익은 44.5% 감소한 281억원에 그쳤다. 신세계면세점과 센트럴시티, 신세계인터내셔날 등 주요 자회사의 실적 부진으로 연결 기준 영업이익은 44.5% 감소한 251억원을 기록했다.

차재헌 DB금융투자 연구원은 16일 보고서에서 “코로나19 재확산으로 8~9월 감소세를 보이던 백화점 매출이 최근 회복세를 보이고 있고, 4분기 백화점 영업이익은 상당 수준 회복될 가능성이 높으며, 면세점 매출이 조금씩 회복되고 있어 임차료 등 비용이 감소하고 있기 때문에 면세점도 4분기 감익 폭이 크게 축소될 것”이라며 “여기에 기타 자회사의 실적도 최악에서 벗어나고 있다는 점에서 향후 실적 전망은 나쁘지 않을 것”이라고 전망했다.

투자의견은 ‘매수’를 유지했고, 목표주가는 기존 28만1000원에서 29만원으로 상향 조정했다. 차 연구원은 “백화점과 면세점, 등 느리지만 예상대로 개선되는 부문별 실적을 감안해 내년 추정 주당순이익(EPS)을 3% 상향해 목표주가를 소폭 조정한다”고 설명했다.

