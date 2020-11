성모마리아 얼굴이 트럼프 닮은 꼴로?…스페인서 또다시 '엉터리 복원 참사'

[아시아경제 최은영 기자] 스페인 팔렌시아의 한 '성모마리아와 아기 예수 조각상'이 마치 미국 대통령 도널드 트럼프를 연상하는 모습으로 엉터리로 복원돼 논란이 되고 있다.

지난 10일 영국 일간 가디언은 스페인 북서부 도시 팔렌시아에 있는 20세기 건물의 조각상이 문화재 복원 프로젝트를 통해 복원됐다며 조각상의 복원 전후 사진을 게재했다.

게재된 사진의 복원 전 조각상은 인자한 여성의 얼굴을 하고 있었다. 그러나 복원 후 공개된 조각상 얼굴에서는 원본의 모습을 전혀 찾아볼 수 없었다. 가디언은 "가축들 옆에서 미소를 머금고 있던 성모마리아는 도널드 트럼프 미국 대통령이나 꾸덕꾸덕한 치즈, 스타워즈에 나오는 '샌드피플'을 연상시킨다"라며 지적했다.

이 웃지 못할 해프닝은 팔렌시아에 살면서 예술 활동을 하는 안토니오 구즈만 카펠이 지난 7일 자신의 페이스북을 통해 사진을 공유하면서 드러났다.

카펠은 조각상 사진을 게시하면서 "사진이 흐릿하지만, 누군가 장난질을 했음을 알아볼 수 있다"며 "보르하에 있는 '원숭이 예수' 벽화와 견줄만한 관광명소가 팔렌시아에도 생기게 됐다"라고 꼬집었다.

이어 "복원을 한 사람도 잘못이지만, 복원을 의뢰한 사람은 더 큰 범죄를 저지른 것"이라 비판했다.

그가 언급한 '원숭이 예수 벽화'는 지난 2012년 보르하에서 80대 신도의 손에 맡겨졌다가 원숭이를 연상시키는 듯한 모습으로 변하는 수모를 겪은 '에케 호모'(ecce homo·가시관을 쓰고 박해받는 예수) 그림이다.

해당 소식을 들은 스페인 복원 전문가들 역시 '이것은 복원이 아니다'(#IsNotARestoration)라는 해시태그를 달며 팔렌시아 당국을 비판하고 나섰다.

