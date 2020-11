'예산 조기 소진' 부산시, 17일부터 지역화폐 동백전 캐시백 중단

[아시아경제 최은영 기자] 부산의 지역 소상공인을 돕고 지역 자금 역외 유출을 막기 위해 부산시가 도입한 지역 화폐 ‘동백전’의 캐시백이 17일부터 연말까지 중단된다.

15일 부산시는 동백전 사용 시 일정 금액을 되돌려주는 캐시백 지급을 오는 17일 0시부터 연말까지 일시 중단한다고 밝혔다.

17일 이전이라도 만약 예산이 조기 소진되면 캐시백 지급을 중단한다.

기존에 적립된 캐시백은 이전처럼 사용할 수 있다. 적립된 캐시백과 지급형 수당은 환불이 안 된다.

17일부터 캐시백 혜택을 누릴 수 없는 충전금 잔액은 동백전 앱이나 동백전 고객센터를 통해 환불이 가능하다.

캐시백은 예산이 다시 배정되는 내년 초부터 이루어질 예정이다.

지난해 12월 31일 부산시는 지역 화폐인 '동백전'을 출시했다. 주민들의 소비를 끌어내고 중소 상인에게 혜택을 줘 지역 경제를 활성화하려는 목적이었다. 동백전은 출시 넉 달여 만에 발행 목표액인 3천억 원을 달성하고, 지금까지 누적 발행액 1조 2천억 원, 누적 가입자 87만 명에 달할 정도로 큰 호응을 얻었다.

부산시는 당초 동백전 사용을 독려하기 위해 정부가 지원하는 4%에 자체 예산을 보태 사용 금액의 최대 10%까지 캐시백 방식으로 돌려주기로 했다.

지난 1월까지 월 100만 원의 지급 한도에서 사용금액의 10%를 소비자에게 돌려줬고 2월부터 캐시백 비율을 6%로 낮추려 했으나 신종 코로나바이러스 감염증 사태로 인해 6월까지 10%를 되돌려주기로 한 바 있다.

그러나 단순히 인센티브를 주는 것에만 초점을 맞춰 동백전을 시행한 결과, 예산 부담을 감당할 수 없게 돼, 일시 정지 조치를 내린 것이다.

이윤재 부산시 민생노동정책관은 “내년에는 신규 예산 확보와 사업자 재선정 등을 통해 다양한 기능과 혜택을 마련할 것”이라고 말했다.

최은영 인턴기자 cey1214817@asiae.co.kr