오세훈 "배고프다고 종자 씨 먹을 순 없어…이 지사는 버거운 상대"

[아시아경제 최은영 기자] 오세훈 전 서울시장이 "가급적 저 외에 좋은 당내 (서울시장 후보) 대안이 나서주길 진심으로 바란다"라며 자신을 둘러싼 서울시장 보궐선거 출마설을 일축하고 대권 출마 의지를 견고히 했다.

15일 오 전 시장은 MBN '정운갑의 집중분석'과의 인터뷰에서 "당에서 서울시장 출마를 부탁할 경우 직접 나설 생각이 있느냐?"는 질문에 "농부가 내년 봄에 파종해야 1년 뒤에 큰 수확을 하는데 겨울에 배가 조금 고프다고 해서 종자 씨를 먹어버리면 1년 농사를 어떻게 짓겠냐"며 에둘러 거절했다.

서울시장 보궐선거 대신 오는 2022년 대선에 후보로 나서겠다는 뜻을 밝힌 것이다.

또한 "대선 국면에서 서너 명 정도가 당내 경쟁을 치열하게 하는 게 (후보의) 저력을 키우는 데 굉장한 도움이 된다."라며 "제가 (대선) 후보가 되면 좋겠지만 안되더라도 그런 치열한 경쟁의 과정을 만들어가는데 일조하는 것이다"라고 입장을 밝혔다.

한편 "이낙연 더불어민주당 대표와 이재명 경기도지사 중 누가 더 버거운 상대냐?"라는 질문에는 "이재명 지사가 더 경쟁력 있다고 본다"라며 "그분은 현직 지사라는 신분을 십분 활용할 줄 안다. 기본소득도 따지고 들어가 논쟁을 하면 사실 굉장히 허점이 많다. 그런데 끊임없이 제시하지 않냐. 주제넘지만 비교하자면 이재명 지사가 더 마지막에 갈수록 뒷심을 발휘하지 않을까 한다"라고 전했다.

또한, 한 여론조사에서 윤석열 검찰총장이 대선 후보 지지도 1위를 차지한 것에 대해서는 "현역 검찰총장을 정치의 한 가운데로 끌어들이는 건 사실 도리도 아니고 예의가 아니다"라며 "정치하려는 건 검찰총장 그만두고 해도 늦지 않다"라고 덧붙였다.

최은영 인턴기자 cey1214817@asiae.co.kr