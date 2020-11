"음란물 보는데 아이가 귀찮게 해서" 의붓아들 살해한 남성

친부 "너무 화가 나고 좌절스러워…시간을 되돌리고 싶다" 분노

[아시아경제 나한아 기자] 영국에서 한 남성이 2살배기 의붓아들을 잔혹하게 살해하고 아이의 친모는 이를 방조한 사건이 발생해 논란이 일고 있다.

15일(현지시간) 외신에 따르면 현지 법원 재판부는 지난 11일 아동학대 및 살인 혐의로 체포된 마틴 커리(36)와 아동학대 및 살인 방조 혐의를 받는 그의 파트너 사라 오브라이언(33)에게 각각 징역 22년과 징역 8년 형을 선고했다.

재판부는 "아이는 위험으로부터 가장 안전해야 하는 자신의 집에서 죽임을 당했다"라고 지적했다.

이 사건은 지난 1월 잉글랜드 북부 동카스터의 한 자택에서 발생했다. 당시 음란 동영상을 보고 있었던 커리는 사라의 친아들 케이건 오브라이언(2)이 자신을 귀찮게 한다는 이유로 끔찍하게 학대했다. 사라는 외출 상태였다.

아이가 숨을 쉬지 않자 커리는 직접 신고 전화를 했지만 구조대가 현장에 도착했을 때 케이건은 이미 머리에 큰 부상을 입고 심한 출혈을 보인 채 숨져 있었다.

당시 커리는 "침대에 있던 아이의 호흡이 없어진 것을 보고 구조대에 곧바로 연락했다"라고 거짓 주장했다.

그러나 경찰 조사 결과 커리가 경찰에 신고 전화를 걸기 2시간 전 인터넷에 '불규칙한 호흡', '무의식' 등의 단어를 검색한 사실이 발각됐다.

그뿐만 아니라 아이가 사망하기 몇 주 전 척추와 갈비뼈, 팔 등에 외력에 의한 골절상을 입은 것으로 밝혀져 이전에도 지속적인 학대가 있었던 것으로 조사됐다.

커리는 그제야 "음란 동영상을 보고 있는데 아이가 귀찮게 하길래 화가 나서 죽였다"라며 범행을 인정했다. 또 사건 발생 후 한참 동안 적절한 조치를 취하지 않고 아이를 방치한 것 역시 사실이라고 털어놨다.

아이의 친부에게 이같은 사건이 전해지자 친부는 한 언론과의 인터뷰에서 "너무 화가 나고 좌절스럽다"라며 "더 좋은 아빠로서 소중한 순간을 함께할 수 있도록 시간을 되돌리고 싶다"라고 울분을 토했다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr