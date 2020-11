대한항공·아시아나 '한 지붕'…"장기적으론 항공株 투심 긍정적"

아시아나항공·자회사, 단기적으로 주가 긍정적

대한항공, 재무부담보다 경쟁력 강화에 집중해야

[아시아경제 이민지 기자] 한진그룹이 산업은행과 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 4,290 전일대비 310 등락률 +7.79% 거래량 77,785,080 전일가 3,980 2020.11.13 15:30 장마감 관련기사 KCGI, 한진칼 아시아나 인수 반대… "경영진 지위보전 의심"아시아나항공, 주가 4410원.. 전일대비 10.8%[특징주]아시아나항공, 한진그룹의 인수 소식에 급등 close 인수 방안을 추진 중인 것으로 알려지면서 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 4,290 전일대비 310 등락률 +7.79% 거래량 77,785,080 전일가 3,980 2020.11.13 15:30 장마감 관련기사 KCGI, 한진칼 아시아나 인수 반대… "경영진 지위보전 의심"아시아나항공, 주가 4410원.. 전일대비 10.8%[특징주]아시아나항공, 한진그룹의 인수 소식에 급등 close 에 호재로 작용할 것이란 전망이 나왔다. 장기적으론 정부가 우리나라 항공시장 경쟁력을 강화하겠다는 점에서 항공주 투자에 긍정적인 신호를 줄 수 있을 것으로 내다봤다.

15일 항공업계 및 금융투자업계에 따르면 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 23,950 전일대비 650 등락률 -2.64% 거래량 9,890,614 전일가 24,600 2020.11.13 15:30 장마감 관련기사 대한항공 "아시아나항공 인수 검토 중…결정된 사항 없어"KCGI, 한진칼 아시아나 인수 반대… "경영진 지위보전 의심"대한항공, 이시간 주가 -0.61%.... 최근 5일 개인 290만 1209주 순매도 close 을 보유한 한진그룹의 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 4,290 전일대비 310 등락률 +7.79% 거래량 77,785,080 전일가 3,980 2020.11.13 15:30 장마감 관련기사 KCGI, 한진칼 아시아나 인수 반대… "경영진 지위보전 의심"아시아나항공, 주가 4410원.. 전일대비 10.8%[특징주]아시아나항공, 한진그룹의 인수 소식에 급등 close 인수 추진 발표가 조만간 나올 것으로 보인다. 정부는 16일 산업경쟁력 강화 관계장관 회의(산경장)를 열어 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 4,290 전일대비 310 등락률 +7.79% 거래량 77,785,080 전일가 3,980 2020.11.13 15:30 장마감 관련기사 KCGI, 한진칼 아시아나 인수 반대… "경영진 지위보전 의심"아시아나항공, 주가 4410원.. 전일대비 10.8%[특징주]아시아나항공, 한진그룹의 인수 소식에 급등 close 정상화 방안을 논의할 예정이다.

한진그룹이 산업은행의 지원을 받아 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 4,290 전일대비 310 등락률 +7.79% 거래량 77,785,080 전일가 3,980 2020.11.13 15:30 장마감 관련기사 KCGI, 한진칼 아시아나 인수 반대… "경영진 지위보전 의심"아시아나항공, 주가 4410원.. 전일대비 10.8%[특징주]아시아나항공, 한진그룹의 인수 소식에 급등 close 을 인수할 것으로 예상되는데, 현재 거론되는 방안은 한진칼에 산업은행이 3자 배정 유상증자를 통해 자금을 투입하고 한진그룹이 이 자금으로 금호산업 금호산업 002990 | 코스피 증권정보 현재가 7,910 전일대비 500 등락률 +6.75% 거래량 3,953,884 전일가 7,410 2020.11.13 15:30 장마감 관련기사 금호산업, 주가 8230원 (11.07%)… 게시판 '북적'HDC현산 "아니아나항공 인수 계약금 소송 관련 공식통보 없어"소외됐던 배당주, 다시 뜬다 close 이 보유하고 있는 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 4,290 전일대비 310 등락률 +7.79% 거래량 77,785,080 전일가 3,980 2020.11.13 15:30 장마감 관련기사 KCGI, 한진칼 아시아나 인수 반대… "경영진 지위보전 의심"아시아나항공, 주가 4410원.. 전일대비 10.8%[특징주]아시아나항공, 한진그룹의 인수 소식에 급등 close 지분 30.77%를 인수하는 것이다. 산은이 사실상 재무적투자자(FI)로 참여하고 한진그룹은 지분을 확보하게 된 것이다.

대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 23,950 전일대비 650 등락률 -2.64% 거래량 9,890,614 전일가 24,600 2020.11.13 15:30 장마감 관련기사 대한항공 "아시아나항공 인수 검토 중…결정된 사항 없어"KCGI, 한진칼 아시아나 인수 반대… "경영진 지위보전 의심"대한항공, 이시간 주가 -0.61%.... 최근 5일 개인 290만 1209주 순매도 close 과 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 4,290 전일대비 310 등락률 +7.79% 거래량 77,785,080 전일가 3,980 2020.11.13 15:30 장마감 관련기사 KCGI, 한진칼 아시아나 인수 반대… "경영진 지위보전 의심"아시아나항공, 주가 4410원.. 전일대비 10.8%[특징주]아시아나항공, 한진그룹의 인수 소식에 급등 close 이 한 그룹이 되면 과점적 항공 그룹이 탄생하게 된다. 지난해 이들 두 회사의 항공 여객 점유율(LCC 포함)은 54%에 달한다. 총 항공기 수는 300대가 넘어 글로벌 200위권으로 도약할 수 있다. 아시아 항공시장에서는 매출 기준 5위 사업자로 올라서게 된다. 최고운 한국투자증권 연구원은 “산업은행은 두 국적사 모두에 자금을 지원해야 하는 상황으로 하나로 통합할 경우보다 효율적으로 항공시장 재편을 유도할 것”이라고 말했다.

이어 최 연구원은 “단기적으로는 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 4,290 전일대비 310 등락률 +7.79% 거래량 77,785,080 전일가 3,980 2020.11.13 15:30 장마감 관련기사 KCGI, 한진칼 아시아나 인수 반대… "경영진 지위보전 의심"아시아나항공, 주가 4410원.. 전일대비 10.8%[특징주]아시아나항공, 한진그룹의 인수 소식에 급등 close 에 호재로 작용할 것으로 보이고, HDC현산 이후 표류하던 턴어라운드에 대한 기대감이 다시 주목받을 것”이라며 “아직 자회사인 에어부산 에어부산 298690 | 코스피 증권정보 현재가 3,845 전일대비 245 등락률 +6.81% 거래량 6,175,173 전일가 3,600 2020.11.13 15:30 장마감 관련기사 【주요정보】 잠시 쉬는 바이드 노믹스, 지금 저점 매수할 종목은? 에어부산, 항공/저가 항공사(LCC) 테마 상승세에 14.18% ↑에어부산, 항공/저가 항공사(LCC) 테마 상승세에 7.81% ↑ close 에 대한 논의는 확정되지 않았지만, 현재로선 긍정적인 기대는 해도 좋을 것으로 보인다”고 말했다.

대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 23,950 전일대비 650 등락률 -2.64% 거래량 9,890,614 전일가 24,600 2020.11.13 15:30 장마감 관련기사 대한항공 "아시아나항공 인수 검토 중…결정된 사항 없어"KCGI, 한진칼 아시아나 인수 반대… "경영진 지위보전 의심"대한항공, 이시간 주가 -0.61%.... 최근 5일 개인 290만 1209주 순매도 close 은 표면적으로 승자의 저주가 걱정될 수 있지만 실제로는 우리나라 항공시장을 지배할 수 있게 된다는 점에 주목해야 할 것으로 보인다. 한진칼이 인수 주체로 나서고 산업은행의 자금이 투입된다면 재무 우려에 대한 부담보다는 정부가 우리나라 항공시장 경쟁력을 강화하겠다는데 대승적 차원에서 지원을 집중한다는 점에 주목해야 한다는 의미다.

실제로 지난 13일 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 23,950 전일대비 650 등락률 -2.64% 거래량 9,890,614 전일가 24,600 2020.11.13 15:30 장마감 관련기사 대한항공 "아시아나항공 인수 검토 중…결정된 사항 없어"KCGI, 한진칼 아시아나 인수 반대… "경영진 지위보전 의심"대한항공, 이시간 주가 -0.61%.... 최근 5일 개인 290만 1209주 순매도 close 의 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 4,290 전일대비 310 등락률 +7.79% 거래량 77,785,080 전일가 3,980 2020.11.13 15:30 장마감 관련기사 KCGI, 한진칼 아시아나 인수 반대… "경영진 지위보전 의심"아시아나항공, 주가 4410원.. 전일대비 10.8%[특징주]아시아나항공, 한진그룹의 인수 소식에 급등 close 인수설에 대한 소식이 나오면서 금호아시아나 그룹 계열사 주가는 하루 만에 30%가량 급등했다. 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 4,290 전일대비 310 등락률 +7.79% 거래량 77,785,080 전일가 3,980 2020.11.13 15:30 장마감 관련기사 KCGI, 한진칼 아시아나 인수 반대… "경영진 지위보전 의심"아시아나항공, 주가 4410원.. 전일대비 10.8%[특징주]아시아나항공, 한진그룹의 인수 소식에 급등 close 은 하루 만에 8%가량 올랐고, 금호산업 금호산업 002990 | 코스피 증권정보 현재가 7,910 전일대비 500 등락률 +6.75% 거래량 3,953,884 전일가 7,410 2020.11.13 15:30 장마감 관련기사 금호산업, 주가 8230원 (11.07%)… 게시판 '북적'HDC현산 "아니아나항공 인수 계약금 소송 관련 공식통보 없어"소외됐던 배당주, 다시 뜬다 close 우선주는 상한가를 기록했다. 아시아나IDT 아시아나IDT 267850 | 코스피 증권정보 현재가 24,000 전일대비 2,050 등락률 +9.34% 거래량 4,277,512 전일가 21,950 2020.11.13 15:30 장마감 관련기사 그동안 잠잠했던 아시아나 이제 칼을 뽑았습니다! 모든 정보 공개!대형 반도체 회사에서 일냈습니다! 상생펀드 출자! 혜택받자!아시아나IDT, 커뮤니티 활발... 주가 -6.72%. close 와 에어부산 에어부산 298690 | 코스피 증권정보 현재가 3,845 전일대비 245 등락률 +6.81% 거래량 6,175,173 전일가 3,600 2020.11.13 15:30 장마감 관련기사 【주요정보】 잠시 쉬는 바이드 노믹스, 지금 저점 매수할 종목은? 에어부산, 항공/저가 항공사(LCC) 테마 상승세에 14.18% ↑에어부산, 항공/저가 항공사(LCC) 테마 상승세에 7.81% ↑ close 은 각각 9%, 7% 상승했다. 이에 반해 한진칼과 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 23,950 전일대비 650 등락률 -2.64% 거래량 9,890,614 전일가 24,600 2020.11.13 15:30 장마감 관련기사 대한항공 "아시아나항공 인수 검토 중…결정된 사항 없어"KCGI, 한진칼 아시아나 인수 반대… "경영진 지위보전 의심"대한항공, 이시간 주가 -0.61%.... 최근 5일 개인 290만 1209주 순매도 close 주가는 각각 8%, 2.6%가량 하락했다. 끝으로 최고운 연구원은 “세부 인수방안이 확정되기까지 단기 불확실성만 넘기면 항공주 투자의 초점은 정책적 수혜 기대감에 맞춰질 것”이라고 설명했다.

한편, 한진그룹 경영권을 두고 조원태 회장과 대립해온 행동주의 사모펀드(PEF) KCGI가 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 4,290 전일대비 310 등락률 +7.79% 거래량 77,785,080 전일가 3,980 2020.11.13 15:30 장마감 관련기사 KCGI, 한진칼 아시아나 인수 반대… "경영진 지위보전 의심"아시아나항공, 주가 4410원.. 전일대비 10.8%[특징주]아시아나항공, 한진그룹의 인수 소식에 급등 close 인수에 대해 반대 입장을 내비치고 있다. KCGI를 포함한 '3자 연합'은 이날 보도자료를 통해 “항공산업 경쟁력 강화를 위한 통합이 목적이라면 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 23,950 전일대비 650 등락률 -2.64% 거래량 9,890,614 전일가 24,600 2020.11.13 15:30 장마감 관련기사 대한항공 "아시아나항공 인수 검토 중…결정된 사항 없어"KCGI, 한진칼 아시아나 인수 반대… "경영진 지위보전 의심"대한항공, 이시간 주가 -0.61%.... 최근 5일 개인 290만 1209주 순매도 close 에 직접 지원을 하면 되는 것”이라며 “부채비율이 108%에 불과한 정상기업인 한진칼에 증자하는 것은 명백하게 조원태와 기존 경영진에 대한 우호 지분이 되기 위함인 것으로 해석할 수밖에 없다”고 주장했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr