포항시, 지진피해 신청 5부제 해제 … 일평균 300건 '접수 원활'

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 지진피해 신청 5부제를 실시했던 포항시는 요일에 상관없이 현장방문 및 온라인으로 접수한다고 15일 밝혔다.

지난 9월 21일부터 지진피해 신청을 받은 결과, 예상과 달리 지난 12일 기준으로 일 평균 300건 정도로 원활하게 접수되고 있다는 게 포항시의 설명이다.

이와 관련, 포항시는 29개 읍·면·동 행정복지센터에서 담당공무원 및 이·통장을 통해 변경된 내용을 집중 홍보하고 있다. 지진피해 신청은 내년 8월 31일까지 계속된다. 지난 지진 당시 기지급된 재난지원금(소파기준 100만원) 공제는 동일 물건 기준으로 적용된다.

포항시 관계자는 "지정된 출생연도에만 신청해야 하는 5부제 실시로 시민들의 민원이 있었다"면서 "피해 지원금 신청을 많이 할 수 있도록 사전홍보를 철저히 해 많은 시민들이 신청해 지원금을 받을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.

