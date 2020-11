대한상의 "RCEP, 자유무역 블록 확장" 환영

[아시아경제 김혜원 기자] 대한상공회의소는 15일 우리나라가 세계 최대 규모의 자유무역협정(FTA)인 '역내포괄적경제동반자협정'(RCEP)에 최종 서명한 데 대해 환영했다.

대한상의는 논평을 통해 "RCEP가 새로운 자유무역 블록의 확장이자 아시아·태평양 지역 경제시장 활성화를 위한 기반이 될 것으로 기대한다"며 이같이 밝혔다.

대한상의는 또 "세계무역기구(WTO) 다자무역체제가 제 기능을 발휘하지 못하는 상황에서 아세안이 이끄는 세계 최대 메가 FTA인 RCEP가 자유무역 촉진에 기여할 것으로 기대한다"고 강조했다.

대한상의는 "비록 이번에 인도가 참여하지는 못했지만, RCEP가 아세안 등 주요 국가와의 기(旣)체결 FTA를 업그레이드해 시장개방을 확대하고 FTA 활용 편의성을 제고할 수 있을 것"이라고 전했다.

그러면서 "특히 역내 15개 국가 간 단일 원산지 기준을 도입하고 한-아세안 FTA에 없던 전자상거래 챕터를 도입해 안정적 거래 환경을 조성함으로써 국제 규범의 선진화를 도모할 것으로 본다"고 덧붙였다.

