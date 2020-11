[아시아경제 호남취재본부 김용수 기자] 아침 추위가 한풀 꺾인 15일 전남 강진군 강진읍 탑동마을 모란 시인 영랑 김윤식 생가(국가 지정 중요 민속자료 제252호) 사랑채 지붕에 볏짚이엉을 잇고 있다.

