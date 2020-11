박용진 "이승만·박정희 성과 부인해선 안돼...정치인은 국민 통합해야"

[아시아경제 원다라 기자] 보수 언론 행사 참석, 이승만·박정희 전 대통령 관련 발언으로 논란이 된 박용진 더불어민주당 의원이 "정치인은 좌우 진영논리를 넘어 국민을 통합해야 한다"며 "공은 공대로, 과는 과대로(가) 제 소신"이라고 말했다.

박 의원은 15일 자신의 페이스북에 "얼마전 조선일보 창간 행사에 다녀왔다"며 "국민을 대표하는 정치인이 우리 진영과 다른 언론이라고 해서 해당 언론의 목소리에 귀를 닫고, 해당 언론의 독자들에게 설득하고 설명할 의무를 소홀히 해서는 안될것"이라고 말했다.

그는 "문재인 대통령님을 비롯해 국무총리님, 국회의장님과 당 대표님 등 여야의 많은 정치인들이 다양한 물품을 기증하는 방식으로 이 행사에 참여하셨다 들었다"며 "정치인이 좌우의 논리와 여야의 진영을 넘어서서 국민을 통합하고 국가 공동체의 번영을 도모하는데 힘을 보태는 것은 당연한 일"이라고도 강조했다.

이어 "진보정당 출신이고 정치적 좌표를 왼쪽에 둔 정치인 박용진이 동시에 조선일보 행사에 가는 것은 대통령님과 국회의장님, 당 대표님과 같은 생각을 했기 때문"이라고 덧붙였다.

박 의원은 이승만·박정희 전 대통령에 대한 자신의 발언과 관련해서도 "공은 공대로, 과는 과대로 평소 제 소신"이라고 말했다.

그는 "(지난 12일) 리더십에 대해 연세대학교 학생들을 대상으로 강의하면서 정치인이 미래를 위해서는 욕을 먹더라도, 결단을 내려야 할 때는 과감해야 한다는 평소 생각을 이야기했다"며 "역사적 사실을 이야기 하면서 진영논리에 갇히면 편협함에 빠질 수 있다는 점을 말하고 싶었다"고 설명했다.

또 "이승만이 싫다고 해도 대한민국이 해방 직후부터 교육을 최우선 국가 과제로 삼은 사실을 부정할 수 없고, 박정희를 반대한다고 경부고속도로가 산업화의 중요한 역할을 했다는 사실을 부인할 수 없지 않나"라며 "게다가 그 성과는 이승만, 박정희 전 대통령만의 공이 아니다. 우리 국민들께서 함께 노력해서 이룩한 것인데, 이를 외면하거나 깎아 내려서는 안 될 것"이라고 강조했다.

그러면서 "민주사회에서 개혁은 ‘선동’이 아니라 ‘설득’으로 이루어지는 것이라고 생각한다"며 "상대를 조롱하고 증오하는 정치, 적으로 규정하고 몰아가려는 선동으로 우리 사회는 바뀌지 않는다. 지금 당장 좀 외롭고 힘들더라도 더 잘 설명하며 동의를 얻기 위해 노력하겠다"고 말했다.

