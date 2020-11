LG전자, 신가전 기대주 '식물재배기' 캐시카우 될까

[아시아경제 이동우 기자] LG전자가 이르면 이달 중 식물재배기를 출시하고 본격적인 시장 개척에 나선다.

15일 업계에 따르면 LG전자는 지난달 '새싹 및 콩나물 재배기(제품명: L120B1)'에 대한 국립전파연구원으로부터 전파인증을 획득했다.

전파인증을 받은 후 평균적으로 신제품 출시까지 한 달 안팎의 시간이 걸리는 점을 고려하면 연내 LG전자의 식물재배기가 시장에 선보이게 될 전망된다.

식물재배기는 스탠다드형으로 기존에 나왔던 제품들보다 크고 많은 양의 채소 종류를 재배할 수 있다. 제품은 빛, 물, 온도, 공기 등을 제어해 집 안에서 손쉽게 식물을 키울 수 있는 게 특징이다.

LG전자는 식물재배기에 디오스 냉장고의 정밀 온도 제어 및 정온 기술, 인버터 기술, 퓨리케어 정수기의 급수 제어 기술, 휘센 에어컨의 공조 기술, LED 파장 및 광량 제어 기술 등을 탑재했다.

특히 에어컨의 공조 기술은 식물재배기 내부의 공기흐름을 최적화해 채소가 성장하는 데 적합한 기류를 만들어 준다. LED 파장 및 광량 제어기술은 채소의 광합성 효율을 높여준다.

업계는 LG전자가 직접 판매보다 렌탈 서비스 형식으로 제품을 판매할 것으로 내다보고 있다. 씨앗과 모종을 공급하고 주기적으로 케어솔루션 서비스를 제공하는 방식도 가능하다.

현재 국내에서는 교원이 먼저 식물재배기 사업에 진출했고, 삼성전자, SK매직 등이 시장 진입을 준비하고 있다.

