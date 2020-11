IBK기업은행, 소상공인 생활금융플랫폼 출시

아이원(i-ONE) 소상공인

앱(App) 하나로 개인·기업 뱅킹 서비스 모두 해결

세무·직원 4대 보험·정책자금 정보 등 경영지원·사업정보 서비스도 제공

[아시아경제 박선미 기자] IBK기업은행은 소상공인 전용 생활금융플랫폼(모바일 애플리케이션) ‘아이원(i-ONE) 소상공인’을 출시했다고 15일 밝혔다.

기업은행의 개인 계좌와 사업용 계좌를 모두 조회·이체할 수 있고, 전 은행의 개인 계좌와 사업용 계좌 현황을 조회할 수 있다. 공인인증서나 OTP 없이 6자리 간편 비밀번호만으로 계좌 조회와 자금이체를 할 수 있는 간편뱅킹 서비스도 이용 가능하다.

또 비대면 대출 실행과 기간연장, 외화송금·환전도 가능하고 예금·펀드·카드 등의 상품도 가입할 수 있다.

뱅킹 업무 외에 세무, 노무, 법률 등 각 분야 전문가들의 동영상 교육자료, 블로그 형식의 글 등을 통한 경영노하우와 소상공인 맞춤형 정책자금 정보 등 소상공인에게 필요한 사업정보도 제공한다.

세무 관련 업무를 돕기 위해 세무 증빙 자료·은행 거래 데이터 자동 수집, 세무컨설팅 등의 서비스와 직원들의 4대 보험료 자동계산, 급여관리 등의 경영지원 서비스도 이용할 수 있다. 이 외에도 같은 업종의 소상공인들이 사업과 관련해 궁금한 내용이나 의견을 공유할 수 있는 커뮤니티 서비스도 제공한다.

기업은행 관계자는 “금융과 일상적인 경영활동을 한 앱에 담은 플랫폼”이라며, “이용 가능한 상품을 지속적으로 늘려 소상공인 맞춤형 생활금융 서비스를 확대해 나갈 것”이라고 밝혔다.

