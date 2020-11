[아시아경제 최은영 기자] 가수 현아가 파격 노출을 시도했다.

13일 현아는 자신의 인스타그램을 통해 여러 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 현아는 짧은 기장의 화이트 크롭 지퍼형 재킷에 짧은 검은 하의를 입고 다양한 자세를 취했다.

또한, 현아는 초점을 맞추지 않고 흐릿하게 연출한 사진으로 몽환적인 분위기를 자아내기도 했다.

한편 현아는 지난 2018년부터 가수 던과 공개 연애 중이며, 인스타그램과 여러 방송을 통해 달달한 커플 사진을 공개하며 애정을 드러내 왔다.

