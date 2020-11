12월8일 세종문화회관 대극장에서

[아시아경제 박병희 기자] 뮤지컬 배우 정선아, 한지상, 민우혁이 여러 뮤지컬 속 명장면들을 재현하는 '뮤지컬 옴니버스'가 오는 12월8일 세종문화회관 대극장에서 개최된다.

세 배우는 관객들에게 많은 사랑을 받은 뮤지컬 작품 '안나 카레니나', '아이다' 등의 명장면들을 선별해 하나의 작품인듯 연결해 옴니버스 형식의 무대를 선보인다.

연주는 밀레니엄심포니오케스트라가, 지휘는 최영선이 맡는다.

