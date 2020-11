녹슨 수류탄이 지리산 등산로에서 왜 나왔을까?

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 살상 무기인 수류탄이 거기서 왜 나왔을까?

지난 11일 지리산을 등산하던 한 시민이 만복대 동릉 1.2㎞ 지점에서 녹슨 수류탄을 발견했다.

발견 지점의 행정구역은 전북 남원시 산내면 달궁으로 전해졌다. 만복대는 노고단에서 반야봉, 천왕봉으로 이어지는 지리산 100리의 주 능선이 한눈에 들어오는 빼어난 풍광을 바라보는 봉우리다.

거슬러 올라가 지리산 일대는 해방 후 ‘빨치산(partizan)’ 토벌 현장이었다.

1948년 10월 ‘여순사건’ 이후 6·25한국전쟁 전후까지 남한의 공산화를 추구하던 좌익계 게릴라 빨치산과 이들을 토벌하려던 군·경이 총구를 서로 겨눴던 민족 비극의 현장이기도 했다.

군인과 경찰 등 토벌대와 빨치산, ‘좌우’의 쫓고 쫓기는 전투에서 희생당한 주민의 아픔까지 묻어두고 있는 산이다.

발견된 수류탄은 ‘MK2’ 모델로 2차 세계대전과 6·25한국전쟁 때도 사용한 수류탄이다. 국군이 사용한 무기였다.

수류탄 발견 사실은 함양지역 한 시민이 등산에 나섰던 지인과 SNS를 통해 서로 안부를 전하면서 사진과 함께 알려졌다.

경찰 관계자는 “세월이 많이 흘렀지만 혹시 모를 폭발 위험성 때문에 발견자는 경찰이나 군부대 등에 알려 폭발물 해체 조치를 취해야 한다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr