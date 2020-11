SH공사, '온라인 사회주택의 날' 개최…27일까지 참가신청

[아시아경제 김유리 기자] 서울주택도시공사(SH공사)가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 대응해 사회주택 입주자 참여 이벤트인 '사회주택의 날'을 비대면 방식으로 진행한다고 13일 밝혔다.

'사회주택의 날'은 사회주택의 대표적인 입주자 참여행사로 사회주택 입주자들이 이웃과의 교류를 확대하고 사회주택에 거주하는 재미를 느낄 수 있도록 준비한 행사다.

SH공사는 올해 코로나19 위기 상황에서 행사를 안전하게 진행하기 위해 온라인 비대면 방식 전환을 결정했다. 행사 참가는 사회주택 입주자라면 누구나 가능하다. 참가 분야는 이웃 입주자에게 응원의 작은 선물과 쪽지를 전달하는 '선물이 도착했습니다', 사회주택 커뮤니티 공간에서 함께하는 요리 소개 영상 콘테스트 '슬기롭게 잘 먹겠습니다', 내 방을 랜선으로 소개하는 랜선 집들이 '내 방을 소개합니다', 에너지절약 및 제로웨이스트 실천 챌린지 'Save earth, Save Us', 모바일 게임 애니팡4로 함께 즐기는 '모바일 게임 대회' 등이다.

참가신청은 11월9일부터 27일까지 사회주택의 날 홈페이지에서 접수 가능하며 접수된 작품은 내부 심사를 거쳐 소정의 상금과 상품이 지급될 예정이다.

김세용 SH공사 사장은 "코로나19로 인한 사회적 거리두기 상황에서 사회주택 입주자들이 안전하게 교류할 수 있도록 사회주택의 날 온라인 개최를 결정했다"며 "이번 이벤트를 통해 이웃간 몸은 멀어져 있지만 마음은 가까워지기를 바란다"고 말했다.

