위니아딤채, '딤채쿡' 세계 당뇨병의 날 프로모션 실시

위니아딤채가 세계 당뇨병의 날(11월14일)을 맞아 세계 최초 IH당질저감 압력밥솥인 '딤채쿡 당질저감 50'을 최대 10% 할인과 상품권과 사은품을 제공하는 온라인 프로모션을 실시한다고 밝혔다.

위니아딤채는 딤채쿡 당질저감 50이 탄수화물 성분을 최대 51% 저감하는 압력밥솥이라서 당뇨병 환자나 당뇨 관리가 필요한 세대에서 인기가 많다고 설명했다.

우선 오픈마켓 11번가에서는 14일 딤채쿡 단독 기획전이 열린다. 10인용 제품인 프리미엄 가전 시리즈 딤채쿡 당질저감 50 위니아 더콜렉션이나 전통 가마솥을 재해석한 딤채쿡 당질저감50 IH 압력밥솥을 구매한 고객에게 최대 10%(쿠폰 5%, 중복할인 5%)를 할인 해주며 구매감사 5만원 상품권과 밥솥용 고무 압력 패킹을 제공한다. 6인용 제품인 딤채쿡 당질저감 50 레트로 구매 고객 역시 최대 10%(쿠폰 5%, 중복할인 5%)할인과 2만원 상품권, 고무 압력 패킹을 증정한다.

또한 사진과 동영상을 첨부해 구매 리뷰를 작성한 10인용 구매 고객과 6인용 구매 고객에게 각각 큐브형 가습기, 에버리티 주방칼 6종 세트를 추가로 증정한다.

이어 이달 16~22일에는 위니아딤채 전제품을 대상으로 '11번가X위니아딤채 브랜드위크'를 진행한다. 딤채쿡을 포함해 딤채 김치냉장고, 냉장고, 에어컨, 공기청정기 등 다양한 위니아딤채 품목을 최대 15% 할인가에 구매할 수 있다.

당뇨 전문 쇼핑몰인 닥다몰에서도 14일부터 20일까지 '딤채쿡 특판 행사'를 실시한다. 닥다몰에서만 특별한 혜택을 제공하는 특판으로 '딤채쿡 당질저감 50'을 할인된 가격에 구매 가능하다.

위니아딤채 온라인 SNS 채널에서도 당뇨병의 날을 맞아 다양한 참여형 이벤트를 진행한다. 공식 페이스북에서는 당뇨병의 날을 상징하는 파란색을 활용해 당뇨환자를 응원하는 이벤트를 열었다. 댓글로 파란하트를 달아 참여할 수 있으며 당첨자에게는 아메리카노 쿠폰을 지급한다.

인스타그램 공식계정에서도 13일부터 동일한 응원 이벤트를 진행하고 당첨자에게는 허브차를 지급한다. 위니아딤채 블로그에서는 13일부터 22일까지 딤채쿡 체험단의 후기를 읽고 해당 제품을 추천하는 친구 소환 이벤트를 연다. 당첨자에게는 멀티 비타민을 증정한다.

위니아딤채 관계자는 "당뇨는 만성질환이자 여러 합병증을 유발하는 만큼 철저하고 지속적인 관리가 중요하다"며 "당뇨 질환자 및 건강에 관심 많은 소비자가 획기적인 가격으로 구매할 수 있도록 준비한 만큼 더 나은 건강생활을 영위하는데 도움이 되길 바란다"고 말했다.

