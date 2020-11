한울원전, 울진지역 초등생 '아톰공학교실' … 직원들 일일교사 참여

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 한국수력원자력㈜ 한울원자력본부(본부장 이종호)는 지난 9∼10일 죽변초등학교와 부구초등학교 4, 5학년 90여명을 대상으로 '2020 아톰공학교실'을 열었다고 12일 밝혔다.

아톰공학교실은 한울본부 직원들이 일일교사로 참여해 울진 관내 초등학생들과 함께 과학실험 키트를 조립하며 과학 원리를 재미있게 전달하는 체험형 과학 교실 프로그램이다.

이번 프로그램에서는 전기 자동차(5학년)와 수력발전 모형(4학년) 만들기 키트를 활용해 과학 꿈나무들에게 실생활에서 쓰이는 전기가 만들어지는 다양한 발전 방식을 알려줌과 동시에 에너지의 소중함을 일깨워줬다는 게 한울본부 측 설명이다.

이틀간 일일교사로 참여한 박준한 한울원전 주임은 "아이들에게 전기가 어떻게 생산되고 공급되는지 알려주며 우리 회사가 하는 일을 소개할 수 있어 의미 있는 시간이었다. 한 아이의 아버지로서 앞으로도 자라나는 과학 꿈나무들의 초롱초롱한 눈망울을 지켜주기 위해 노력하겠다"고 참여 소감을 전했다.

한편, 한울원전은 지난 2005년부터 2020년까지 인근지역 초등학생 약 5000명을 대상으로 아톰공학교실을 열어오고 있다. 이 교실은 학생들뿐만 아니라 교사와 학부모로부터 호응을 얻고 있는 체감형 교육 프로그램이다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr