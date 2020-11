[아시아경제 오주연 기자] 텔레칩스 텔레칩스 054450 | 코스닥 증권정보 현재가 13,750 전일대비 600 등락률 -4.18% 거래량 628,277 전일가 14,350 2020.11.12 15:30 장마감 관련기사 텔레칩스, 주가 1만 3250원 (6.0%)… 게시판 '북적'텔레칩스, 커뮤니티 활발... 주가 -3.73%.【급상승예상】 '태양광 관련주' 태양을 꾹 삼키고 '고수익' 갈까? close 는 올 3분기 연결기준 영업손실이 23억원으로 전년동기대비 적자전환했다고 12일 공시했다. 매출액은 229억원으로 전년동기대비 36.7% 줄었고 당기순손실은 19억원으로 전년동기대비 적자전환했다.

