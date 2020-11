[아시아경제 오주연 기자] 엔에스쇼핑 엔에스쇼핑 138250 | 코스피 증권정보 현재가 14,600 전일대비 850 등락률 +6.18% 거래량 301,929 전일가 13,750 2020.11.12 15:30 장마감 관련기사 엔에스쇼핑, 도상철·조항목 공동대표 체제로 변경NS홈쇼핑, 2분기 재난지원금 패싱에 부진엔에스쇼핑, 2분기 영업손실 25억6200만원…적자전환 close 은 올 3분기 영업이익이 150억원으로 전년동기대비 16.96% 증가했다고 12일 공시했다. 매출액은 1186억원으로 1.95% 줄었고 당기순이익은 85억원으로 10.59% 증가했다.

