이혁제 전남도의원 “졸업앨범 없는 학교 속출” 지적

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 이혁제 전남도의원(더불어민주당, 목포4)은 12일 신안교육지원청에서 실시된 목포·해남·영암·진도·신안 교육지원청 행정사무감사에서 “학교 졸업 시 졸업장과 함께 당연히 받아야 할 졸업앨범을 받지 못하는 학교가 60여 곳에 달했다”고 지적했다.

이혁제 의원에 따르면 전남 824교 중 앨범을 제작 못한 학교는 2017년 66교, 2018년 71교, 2019년 61교로 나타났다. 도시학교로만 이뤄진 목포교육지원청의 64교는 모든 학교가 앨범을 제작한 반면 섬으로 이뤄진 신안교육지원청은 37교 중 11개교가 졸업앨범을 제작하지 않아 지역 간에도 큰 차이를 보였다.

이 의원은 “앨범 제작은 수익자 부담으로 학생 수가 적은 학교는 비용부담 때문에 앨범을 제작하지 않는 것으로 알고 있다”며 “하지만 교사의 열정에 따라 소수 학교 중 인터넷 제작 또는 학교부담으로 앨범을 제작해주는 학교도 상당수다”고 강조했다.

이어 “각 지역 교육장들은 올해만큼은 작은 학교 학생 전체에게 교육당국이 비용을 부담해 제작해 달라”고 강하게 주문했다.

그러면서 “학교별 제작 단가를 살펴보면 1만7500원부터 19만8000원까지 열배 이상 차이가 발생했다. 그중 가장 비싼 앨범 제작비는 다행히 학교에서 부담했다”며 “많은 작은 학교의 교사들이 인터넷 또는 자체 제작을 통해 저렴하지만 새로운 형태의 앨범을 제작해 아이들에게 선물하고 있다”며 학교의 관심을 당부했다.

이에 김재흥 신안교육장은 “앨범 제작은 학교운영위원회를 통해 결정한다. 그동안 앨범 제작에 대해 학교에서 깊게 고민하지 못했다”며 “올해부터는 전 학교에서 앨범을 제작하도록 지원하겠다”고 답변했다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr