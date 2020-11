용인시, 환경오염물질 배출사업장 '단속'…460곳

[아시아경제(용인)=이영규 기자] 경기 용인시가 환경오염물질 배출사업장 단속에 나선다.

용인시는 이달 16일부터 다음 달 18일까지 관내 오염물질 배출사업장에 대한 점검을 실시한다고 12일 밝혔다.

시 관계자는 "가을ㆍ겨울철에는 하천수가 부족해 소량의 오염물질 유입에도 하천 생태계에 영향을 줄 수 있고 난방시설 등의 사용이 증가해 대기오염물질 배출량이 증가해 미세먼지 농도가 증가해 이를 예방하기 위한 것"이라고 설명했다.

점검 대상은 환경오염물질 배출 가능성이 있는 폐수ㆍ대기 배출 사업장 460곳이다.

시는 경기도환경감시단, 환경단체 추천자, 시 관계자 10명을 5개 점검반으로 편성해 사업장 환경관리 지도ㆍ점검에 나선다.

주요 점검 사항은 수질 및 대기오염물질 배출시설과 방지시설의 정상가동 여부, 시설 노후에 따른 오염물질 누출 여부 등이다.

점검 결과 위법행위가 발견되면 물환경보전법과 대기환경보전법에 따라 과태료 부과, 고발 등 행정조치할 예정이다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr