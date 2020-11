[아시아경제 김효진 기자] 금융위원회는 12일부터 다음달 10일까지 한 달 동안 '나도 금융 크리에이터! 2020 금융정책 콘텐츠 공모전'을 연다고 밝혔다.

공모전은 주요 금융정책에 대한 국민적 공감대를 형성하고 향후 정책 추진에 관한 다양한 아이디어를 청취하려는 취지다.

공모전은 국민이 직접 크리에이터가 돼 금융정책을 영상 또는 웹툰으로 소개하는 방식으로 진행된다.

금융 분야에 관심이 있는 우리나라 국민이라면 개인 또는 팀 형태로 누구나 참여할 수 있다.

올해 금융위가 추진한 금융정책 가운데 하나를 자유롭게 선택해 40초~3분 가량 길이의 순수 창작 영상물 또는 10컷 내외의 웹툰으로 만들어 제출하면 된다.

금융위는 내외부 심사를 거쳐 최종 6개의 작품을 선정할 예정이다. 대상 수상자는 금융위원장상과 상금 200만원을 받는다.

