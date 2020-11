SKT 아이폰12 미니·프로 맥스 사전예약…3000명 새벽배송

13일부터 19일까지 사전예약

새벽배송 3000명·전국으로 확대

아이폰 할인쿠폰·사조영 굿즈 등 제공

[아시아경제 한진주 기자] SK텔레콤이 아이폰12 프로 맥스와 아이폰12 미니 예약판매를 시작한다. 새벽 배송 혜택과 할인쿠폰과 굿즈 등 다양한 사은품도 제공한다.

12일 SK텔레콤은 13일부터 19일까지 아이폰 12 프로 맥스, 아이폰 12 미니 예약 판매를 진행한다고 밝혔다.

SK텔레콤은 출시 당일인 20일에 원하는 곳에서 아이폰을 택배로 수령할 수 있는 '새벽배송' 서비스를 제공한다. 선착순 3000명에게는 출시 당일 0시부터 7시까지 택배로 아이폰12를 배송해준다.

앞서 지난달 아이폰 12 예약 첫날 서울과 수도권에서 선착순 1000명을 대상으로 새벽배송 서비스 신청을 받은 결과 1시간 만에 마감됐다. 이에 SK텔레콤은 새벽배송 서비스 대상 고객을 3000명까지 늘리고 배송 지역을 전국으로 확대 운영한다.

SK텔레콤은 2020 코리아세일페스타(11월1일~15일)에 동참해 아이폰 할인 쿠폰을 제공하는 ‘T페스타’ 이벤트를 진행한다. T다이렉트샵에서 아이폰을 예약한 고객은 구매 시 사용 가능한 할인 쿠폰 15만원권(200명), 10만원권(150명), 5만원권(100명)을 추첨을 통해 받을 수 있다.

SK텔레콤은 아이폰12 프로 맥스, 아이폰 12 미니를 예약 구매자들에게 도 다양한 혜택을 제공한다. T다이렉트샵에서 아이폰을 예약한 선착순 5000명은 티머니 스티커 카드를 받을 수 있다. 티머니 스티커 카드는 아이폰 뒷면에 스티커 형태로 부착해 교통카드 등 다양한 오프라인 결제 서비스를 이용할 수 있다.

아이폰12 사전예약 당시 하루만에 완판됐던 ‘사죠영’ 굿즈도 한정판으로 추가 제공한다. 사죠영은 카카오 죠르디와 SKT 0(영) 브랜드의 콜라보 캐릭터다. 사죠영 굿즈는 ‘기대죠영 쿠션’과 ‘달려죠영 보드’로 구성돼 있다. 아이폰 12 사죠영 얼리버드 서프라이즈’ 이벤트에 신청하고 T다이렉트샵에서 아이폰 12 프로 맥스, 아이폰 12 미니를 개통하면 추첨을 통해 한정판 굿즈 5만원 할인 쿠폰을 받을 수 있다.

SK텔레콤은 전국 5GX부스트파크에서 아이폰12 체험존을 운영하며 다양한 경품 이벤트도 진행한다. 5GX부스트파크의 지역 제휴처 50곳을 엄선해 이벤트 참여 고객에게 에어팟 프로 등 푸짐한 경품을 제공한다.

한명진 MNO마케팅그룹장은 “아이폰 12, 아이폰 12 프로 예약 기간 중 MZ세대로부터 큰 사랑을 받았던 혜택을 아이폰 12 프로 맥스, 아이폰 12 미니 고객들도 누리실 수 있도록 풍성하게 준비했다”고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr