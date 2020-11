두산重, 한국중부발전 손잡고 '해외수력시장 진출' 추진

[아시아경제 이기민 기자] 두산중공업이 한국중부발전과 해외 수력시장 진출을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 12일 밝혔다.

전날 두산중공업 창원 본사에서 열린 협약식에는 노웅환 중부발전 사업본부장, 나기용 두산중공업 부사장 등이 참석했다.

두 회사는 이번 협약을 통해 '신규 해외 수력발전사업 공동개발', '수력발전 분야 기자재, 설계 국산화 및 수출을 위한 판로개척' 등에 협력하기로 했다.

한국중부발전은 2016년부터 인도네시아 수마트라섬에 있는 45㎿급 왐푸 수력발전소, 2018년부터는 55.4㎿급 땅가무스 수력발전소를 운영하고 있다. 이 외에도 인도네시아에서 다수의 수력발전 사업을 개발하고 있다.

두산중공업은 1980년대부터 수력발전사업을 시작해 3100㎿ 규모의 국내 수력발전소에 주계약자로 참여해왔다. 또한 미국, 인도, 필리핀 등 해외 수력발전소에 주요 기자재를 공급하고 있다.

지난달에도 4000억원 규모의 네팔 어퍼트리슐리-1 수력발전소를 수주한 데 이어, 파키스탄 수력발전 사업 참여도 추진하는 등 사업을 확대하고 있다.

두산중공업은 특히 지난해 9월 수력발전 분야 글로벌 선도 기업인 오스트리아 안드리츠와 사업 및 기술협력 협약을 체결하면서 수력발전 설계 기술의 자립 기반을 구축한 바 있으며, 한국수력원자력과 공동으로 수력발전용 30㎿급 수차·발전기 국산화를 추진하고 있다.

나 부사장은 "이번 협약으로, 해외 업체들이 주도해 온 국내외 수력발전 시장에서 사업 참여 기회가 확대될 전망인 만큼 주요 기자재 제작과 설계 등에서 국산화를 제고하고, 국내 수력발전 생태계 활성화를 위해 노력하겠다" 면서 "한국중부발전과 함께 2040년까지 약 40GW 증가가 전망되는 동남아 수력시장을 적극 공략해 나갈 것"이라고 말했다.

