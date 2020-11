속보[아시아경제 한승곤 기자] 광주광역시에서 유흥업소발 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 추가 확진자가 4명 더 발생했다.

12일 광주시에 따르면 광주 530∼532번 확진자 등 3명은 유흥업소 이용객으로 광주 528번 확진자와 접촉한 것으로 조사됐다.

광주 533번 확진자는 유흥업소 종사자로 광주 528번 확진자의 동료다. 이로써 먼저 발표된 유흥업소 종사자인 광주 528번과 광주 529번을 포함하면 모두 6명이 감염됐다.

