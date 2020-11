수원 '광교웰빙국민체육센터' 12일 문열어…184억 투입

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도 수원 '광교웰빙국민체육센터'가 완공 1년여 만에 문을 열고, 시민을 맞는다.

수원시는 12일 영통구 이의동 1183번지 현지에서 광교웰빙국민체육센터 개관식을 가졌다. 정식 개관은 다음 달 1일이다.

광교 열림공원 내 건립된 광교웰빙국민체육센터는 연면적 4662㎡, 지상 2층ㆍ지하 1층 규모다.

2018년 4월 공사에 들어가 지난해 12월 완공됐다. 시비 96억원, 국비 28억원, 광교개발이익금 60억원 등 총 184억원이 투입됐다.

광교웰빙국민체육센터는 '복합문화공간'으로 1층에는 6레인(25m) 수영장과 어린이 수영장(2레인), 배드민턴ㆍ농구ㆍ탁구ㆍ배구 등을 할 수 있는 다목적체육관이, 2층에는 북카페와 요가ㆍ필라테스ㆍ건강체조 등을 할 수 있는 GX룸(단체운동 공간), 당구장 등이 있다.

북카페는 어린이 수영장을 볼 수 있는 모니터가 설치돼 보호자가 어린이가 수영하는 모습을 지켜볼 수 있다. 야외에는 풋살ㆍ족구 등을 할 수 있는 다목적 구장이 있다.

시는 앞서 지난해 4월 시민 공모를 통해 '광교웰빙국민체육센터' 명칭을 확정했다.

광교웰빙국민체육센터는 개관까지 우여곡절이 많았다. 지난해 12월 완공한 뒤 올해 2월 개관할 예정이었지만 예상치 못한 코로나19 확산으로 문을 열지 못했다.

개관을 앞두고 회원 모집까지 했지만, 2월21일부터 무기한 휴관에 들어갔고, 긴 휴관을 마치고 지난 8월14일 시범운영을 시작했다. 하지만 '사회적 거리두기'가 2단계로 격상되면서 다시 휴관에 들어갔다. 10월 중순부터 수영장 등 일부 시설을 시범 운영하고 있다.

시는 철저한 방역을 위해 모든 시설의 이용 인원을 정원의 50% 이하로 제한한다. GX룸ㆍ당구장은 운영하지 않는다.

염태영 수원시장은 "수원시는 2010년 이후 16개 공공체육시설을 만들며 '생활체육도시'를 조성하고 있다"며 "이제 '누구나 운동할 수 있는 도시'를 넘어 '누구나 안전하게 운동을 즐길 수 있는 도시'를 만들 방안을 고민하겠다"고 강조했다.

