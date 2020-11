펄어비스 3Q 영업익 405억원…전년比 11.2%↓

[아시아경제 부애리 기자] 펄어비스는 3분기 매출 1183억원, 영업이익 405억원을 기록했다고 12일 밝혔다.

전년 대비 각각 11.7%, 11.2% 감소했다.

3분기 매출은 해외가 77%를 차지했다. 지역별 매출은 한국 23%, 아시아 32%, 북미유럽 등 45%다. 플랫폼으로 살펴보면 PC 46%, 모바일 44%, 콘솔 10% 순이었다.

펄어비스는 안정적인 라이브 게임 서비스로 3분기 '검은사막'과 '이브' 지식재산권(IP)의 수익성을 높였다. PC의 경우 글로벌 전 지역의 '하사신' 클래스 업데이트로 신규 이용자가 급증하며 지난 3년 동안 가장 높은 판매액을 기록했다.

모바일은 '하사신', '대양' 업데이트로 복귀 및 신규 이용자가 글로벌 평균 200% 증가했다. 콘솔 또한 많은 신규 이용자가 유입되며 매출 반등을 위한 기반을 마련했다.

'이브 온라인'은 이용자의 증가와 중국 매출의 확대로 3분기 연속 성장을 이어갔다.

조석우 ?펄어비스 ?최고재무책임자(CFO)는?"펄어비스는?안정적인 게임 서비스를 통해 탄탄한 이용자 기반을 갖춰가며 검은사막과 이브 IP의 수익성을 높일 수 있었다"면서 "4분기는 붉은사막의 새로운 콘텐츠를 공개하여 기대감을 높이고 신작 게임 개발에 더욱 집중할 예정이다"라고 말했다.

