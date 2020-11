경기도, 전국 최초 저수지 전수조사 나선다…189곳

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 내년 상반기까지 도내 시ㆍ군 관리 농업용저수지에 대한 전수 정밀점검을 추진한다. 올해 9월 도가 자체적으로 수립한 '저수지 안전관리 종합대책'의 첫 조치다.

12일 경기도에 따르면 도는 지난 8월 집중호우로 이천 산양, 안성 북좌저수지가 붕괴된 후 피해 저수지뿐만 아니라 도내 모든 농업용 저수지에 대한 정밀점검과 기능 보강이 필요하다고 판단해 우선 정밀 점검에 들어간다.

총 예산은 40억이며 이 중 도 재난관리기금 12억원이 해당 시ㆍ군에 지원된다. 시ㆍ군 관리 농업용 저수지 점검 비용을 도가 지원하는 건 이번이 국내에서는 처음이다. 관련 규정은 시ㆍ군 관리 저수지 점검 비용은 시ㆍ군 자체 예산을 활용하도록 하고 있다. 도는 상대적으로 열악한 시ㆍ군의 재정상황과 안전 점검의 적절한 시점 등을 고려해 점검 비용을 지원하기로 결정했다고 설명했다.

점검 대상은 도내 시ㆍ군 관리 농업용 저수지 243곳 중 최근 5년 내 전문업체가 시행한 점검결과가 있거나 시설물 정비를 완료한 54곳을 제외한 189곳이다.

도는 점검 결과에 따라 내년 저수지 기능보강 사업을 이어갈 예정이다.

보강사업 예산으로 도비 10억원, 시ㆍ군비 23억원 등 총 33억원을 배정해 놓은 상태다.

김충범 도 농정해양국장은 "농업용 저수지에 대한 안전관리 대책의 시작인만큼 내실 있는 점검을 실시해 시설물 재해 피해를 방지하고 주민들이 안전한 영농 활동에 전념하실 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.

