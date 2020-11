화이자 "코로나 백신 90%효과…연말까지 1500만개 생산"(종합)

뉴욕증시 개장 전 화이자 주가 7% 급등

[아시아경제 김은별 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신을 공동 개발중인 미국 화이자와 독일 바이오엔테크는 9일(현지시간) "코로나19 백신의 초기 분석결과 90% 이상의 효과가 입증됐다"고 밝혔다.

이날 월스트리트저널(WSJ)과 뉴욕타임스(NYT) 등에 따르면, 양사는 한 가지 이상의 코로나19 증상이 나타나는 94명의 환자들을 대상으로 분석한 결과 90% 이상의 효과가 입증됐다고 밝혔다.

또 "3상 임상시험 결과 심각한 안전 문제는 나타나지 않았다"며 "백신이 안전하다고 판단될 경우 보건당국에 이달 말 이전에 백신을 판매할 수 있도록 허가를 요청할 계획"이라고 전했다.

화이자는 현재 2개월의 안정성 데이터도 확보하기 위해 진행 중이다. 이 결과는 이달 셋째주에 나올 것으로 보이며, 2개월 안정성 데이터에도 문제가 없을 경우 화이자는 이달 중 미국 식품의약국(FDA)에 승인 신청을 한다는 입장이다.

양사 임원들은 승인 절차가 순조롭게 진행되면 연말까지 1500만~2000만명 분의 백신을 제조할 수 있다고 전했다.

우구르 사힌 바이오엔테크 최고경영자(CEO)는 "당초 백신 유효성이 60~70% 정도 될 것으로 예상했는데, 90% 이상 효과가 나타난 것은 대단히 놀랍다"고 밝혔다. 또 "이 결과는 코로나19를 통제할 수 있다는 것을 보여준다"며 "결국은 과학의 승리"라고 덧붙였다.

다만 전문가들은 장기적인 안정성과 효능 데이터가 수집되기 전엔 초기 결과를 놓고 지나친 장밋빛 해석은 주의해야 한다고 입을 모았다. 블룸버그통신은 "화이자의 코로나19 백신은 연령대가 높은 그룹 등에서 어떻게 역할을 하는지에 대해서는 세부적으로 밝혀지지 않았다"고 보도했다. 또 코로나19 증세가 심각할 경우 백신이 효력을 발휘하는지 여부도 아직은 알 수 없다.

한편 화이자 백신의 임상시험 초기 결과는 미 대선에서 조 바이든 당선인이 승리를 거둔 후 발표됐다. NYT는 백신에 대한 분석 결과가 나온 시점을 언급하며 "트럼프 대통령은 대선 이전에 백신이 곧 나올 것이라고 반복적으로 언급했었다"고 전했다.

화이자의 주가는 개장 전 시장에서 7% 가량 급등중이다. S&P 500 선물지수는 2%, 스톡스 유럽 600지수는 5.17% 급등하고 있다.

