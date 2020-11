동대문구 '내 마음의 쉼표, 온라인 명사 특강' 진행

서울대병원 정신건강의학과 윤대현 교수 초빙 온라인 특강 진행...코로나 블루 마음 방역 주제로 시대흐름에 맞는 강연 통해 재충전 기회 제공

[아시아경제 박종일 기자] 동대문구(구청장 유덕열)가 코로나19로 지친 구민에게 생활의 활력과 재충전의 기회를 제공하기 위해 ‘코로나 블루 마음 방역’을 주제로 온라인 특별강연을 마련했다.

초청 강사는 서울대병원 강남센터 윤대현 정신건강의학과 교수로 MBN ‘모두의 강연 가치 들어요’ 등 주요 방송 매체에 다수 출연, 도서 ▲일단 내 마음부터 안아주세요 ▲잠깐 머리 좀 식히고 오겠습니다 등을 집필한 저자다.

이번 특강은 1부 ‘코로나 블루와 마음 방역’, 2부 ‘나, 가족, 조직을 위한 위기 후 성장 소통’이라는 내용으로 구성돼 마음의 상처를 치유하고 코로나 블루를 이겨낼 수 있는 전문적인 예방방법과 극복방안을 소개할 예정이다.

코로나19 감염 확산 방지를 위해 DBS 동대문구청 인터넷방송 유튜브 채널을 통해 11월26일 오후 3시부터 송출될 예정이다.

수강 희망자는 동대문구 교육지원과 평생교육팀 전화 또는 동대문구 누리집을 통해 사전 신청하면 된다.

유덕열 동대문구청장은 “구민들이 코로나19를 극복하고 일상을 되찾는 데 조금이나마 도움이 되기 위해 이번 특강을 마련하게 됐다”며 “앞으로도 구민에게 희망과 격려를 줄 수 있는 다양한 프로그램을 지속적으로 운영할 계획”이라고 밝혔다.

