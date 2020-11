국민의힘, 재보선 시민검증특위 설치…"제 2의 박원순·오거돈 원천차단"

[아시아경제 김혜민 기자] 국민의힘 4·7 재보궐선거 경선준비위원회는 9일 시민검증특별위원회를 설치하기로 결정했다고 밝혔다. 제2의 박원순·오거돈 사태를 원천 차단하겠다는 취지다.

경준위는 이날 회의를 열고 공천관리위원회 산하에 이를 설치하기로 결정했다. 시민검증특위는 당내외 인사를 포괄해 법조인, 사회적 명망가, 인사검증 경력이 있는 전문가, 여성계 인사 등으로 구성할 예정이다. 이들에게 후보자에 대한 사전 검증 작업을 맡기겠다는 것이다.

이에 따라 후보자는 당헌당규상 제출서류를 포함해 추가적으로 200여개 항목의 자기 검증서를 제출해야 한다. 시민검증특위는 ▲권력형 성범죄 등 성비위 ▲세금탈루 ▲병역비리 ▲부적절한 이중국적 ▲공직자 이해충돌 ▲사회적 부적절행태(막말 및 갑질) 등에 대한 검증 작업을 거칠 계획이다.

경준위는 "적어도 문재인 정권 이전의 엄정했던 고위공직자 검증 수준의 사전 검증이 이뤄질 수 있도록 할 예정"이라고 밝혔다.

시민검증특위는 이와 함께 서울·부산시장 보궐선거 당 내 경선 과정에서 제기되는 각종 제보나 고소·고발 사건 처리 등의 업무도 다룰 예정이다.

