비레디, 소방관 정신건강 증진 사업 기부

[아시아경제 조유진 기자] 아모레퍼시픽 아모레퍼시픽 090430 | 코스피 증권정보 현재가 166,000 전일대비 2,000 등락률 +1.22% 거래량 147,499 전일가 164,000 2020.11.09 13:54 장중(20분지연) 관련기사 [바이든 효과 수혜주는]진단키트株·中소비株 기대감 '솔솔'화장품株, 면세점 매출 증가로 내년 실적 상승 기대"中광군제 특수 잡자" K뷰티·식품 한정판 출격 close 의 Z세대 남성 메이크업 전문 브랜드 비레디가 우리 사회의 숨은 영웅인 소방관들을 위해 정신건강 진단 장비 1대와 치유 장비 71대를 기부했다.

우리 사회를 위해 희생하는 영웅들이 보이지 않는 곳에서 겪는 어려움을 돕고자 기획된 ‘세이브 더 히어로즈’ 캠페인의 일환이다. 캠페인의 첫 번째 영웅으로 비레디는 소방공무원을 선정했다. 지난해 12월 대한민국재향소방동우회와 업무협약을 맺고 1년 누적 수익의 5%를 소방관 정신건강 증진 사업에 지원하기로 약속했다.

소방청 자료에 따르면 최근 5년간 ‘외상 후 스트레스 장애(PTSD)’ 위험군으로 판정된 소방관이 1만 명을 넘는 것으로 나타났다.

비레디는 이런 소방관들의 어려움을 알리기 위해 다양한 활동을 펼쳐왔고, 이 과정에서 공개한 응원 영상이 100만 조회수를 넘기며 큰 호응을 얻은 바 있다.

지난 5일 창원 소방본부에서 진행된 전달식에서는 이 영상의 댓글을 모아 제작한 응원 콘텐츠가 담긴 "비레디 응원 TV"도 전달했다. 근무하는 소방관들이 항시 볼 수 있도록 소방본부 복도에 TV를 설치해 감동을 더했다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr