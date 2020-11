정례화된 4대 그룹 총수 회동‥치유·협력의 리더십

[아시아경제 박소연 기자] 4대 그룹 총수가 지난 9월에 이어 2개월 만에 또 사석에서 회동한 것으로 알려지면서 젊은 총수들의 모임이 자연스럽게 정례화하고 있다. 4대 그룹 총수들은 이건희 삼성 회장 별세 이후 진행된 이번 회동에서 이재용 삼성전자 부회장에 대한 위로와 더불어 국내외 현안을 논의하는 시간을 보낸 것으로 알려졌다.

9일 재계에 따르면 이 부회장과 정의선 현대자동차그룹 회장, 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장 등은 지난 5일 서울 광진구 워커힐호텔에서 만났다. 오후 7시 시작돼 11시가 넘도록 이어진 이날 만찬에선 총수들 간의 속 깊은 대화가 이뤄졌던 것으로 보인다. 선대 회장들이 경제단체 모임 등에서 의견을 모으고 교류했다면, 세대교체가 이뤄진 현 4대 그룹 총수들은 개별 메신저 등을 통해서 수행원 없이 자연스럽게 만나고 소통하는 분위기다.

이날 모임은 맏형인 최태원 회장이 주선한 것으로 전해졌다. 특히 이번 모임은 치유와 지지, 그리고 미래 협력이라는 다양한 키워드가 존재했던 자리였다. 지난달 부친상을 당한 이 부회장에 대한 위로와 함께 최근 회장으로 취임한 정 부회장에 대한 다른 총수들의 덕담도 이어졌다. 자연스럽게 미국 대통령 선거가 화제에 올랐고, 향후 배터리와 자동차 등 국내 산업에 미칠 영향 등에 대해서도 의견을 주고 받은 것으로 전해졌다.

더불어 차기 대한상공회의소 회장으로 거론되고 있는 최태원 회장의 회장직 수락 여부와 경제단체의 역할 등도 화두에 올랐을 것으로 보인다. 재계에선 최태원 회장이 차기 대한상의 회장으로 거론되고 있으며 SK그룹이나 대한상의 측도 부인하지 않고 있는 상황이다.

재계 한 관계자는 "과거 경쟁관계로 여겼던 4대 그룹이 최근 글로벌과 4차 혁명이라는 큰 파고 속에서 한 배를 탄 상황으로 인식하고 있다"며 "또 젊은 총수들 간 호형호제하면서 '번개(예정에 없이 즉석에서 실제로 만나는 일을 비유적으로 이르는 말)'도 가능한 사이다 보니 치유와 협력의 리더십을 보여주고 있는 것 같다"고 평가했다.

